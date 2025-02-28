Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

Haber Merkezi

ABD ve Rusya arasında gerçekleşen barış müzakereleri sürecinde ilk adım Rusya'dan geldi.

İlk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD'li ve Rus heyetlerin ikinci durağı İstanbul olmuştu.

Türkiye'nin de öncülük etmesiyle gerçekleşen ikili ülke ilişkilerinin ve Rusya-Ukrayna savaşının görüşüldüğü toplantı, tam olarak 6 buçuk saat sürmüştü.

TOPLANTILAR OLUMLU GEÇTİ

Toplantı sonrası ilk olarak ABD açıklama yapmış ve müzakerede ülkeler arasındaki büyükelçilik çalışmalarının ele alındığı duyurulmuştu.

Olumlu geçtiği açıklanan görüşme sonrası Kremlin, bu sabah açıklama yaptı.



ABD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yapılan görüşmelerin ardından Moskova ve Washington’ın büyükelçiliklerinin finansmanındaki engelleri kaldırmak için adımlar atılması konusunda tarafların anlaştığını açıkladı.

Bu açıklama sonrası merakla beklenen ilk adımı Rusya attı.

RUSYA, ABD'YE BÜYÜKELÇİ ATADI

Rusya, görüşmelerde Washington'daki Büyükelçilik için aday olarak Alexander Darchiyev’i önermişti.

Rusya'nın bu önerisinin ABD’den onay aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya ve ABD heyetleri arasında iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilen istişareler sırasında ABD tarafı, Alexander Darchiev'in Rusya Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki yeni büyükelçisi olarak atanmasına ilişkin resmi bir nota sundu" denildi.

Yetkililer, Darchiyev’in yakında Washington'a gı̇deceğini bildirdi.

Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.

ALEXANDER DARCHİYEV KİMDİR

Alexander Darchiyev, Rus diplomat ve tarihçi olup, 2014-2021 yılları arasında Kanada'nın başkenti Ottawa'da Rusya Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Moskova Devlet Üniversitesi'nde tarih eğitimi almış ve İngilizce ile Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ile ilgili konulara adamıştır.