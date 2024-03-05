Rusya, Almanya'yı 'Nazilerden arındırmakla' tehdit etti

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Alman subayların sızdırılan ses kaydı, Rusya'yı ayağa kaldırdı.

Kayıtta, Taurus füzelerinin Rusya’nın kontrolünde bulunan Kırım'da inşa edilen köprüyü imha edip edemeyeceği tartışılıyor.

Moskova'dan peş peşe yapılan açıklamalarda, Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığı iddia edildi.

Almanya'ya üstü kapalı tehdit

Bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova, Berlin'i dolaylı yoldan tehdit etti.

Zaharova, Almanya'da "Nazilerden arındırmanın" henüz tamamlanmadığını iddia ederek, üst düzey Alman Hava Kuvvetleri subayları arasındaki gizli görüşmelerin "korkunç sonuçları" konusunda uyardı.

"Tamamen Nazilerden arındırılmadılar"

RIA Novosti'nin aktardığına göre Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

Onlar (Almanlar), şimdi anladığımıza göre, tamamen Nazilerden arındırılmış değiller.



Eğer hiçbir şey yapılmazsa ve bu süreç devam ederse, Almanya'nın kendisi için korkunç sonuçlara yol açacaktır.