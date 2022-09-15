Rusya, Avrupa Birliği'ne bu yıl 50 milyar metreküp gaz verecek

Rusya, Avrupa Birliği'ne bu yıl 50 milyar metreküp gaz verecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Kremlin, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz arzının, Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırmadıkça tam olarak devam etmeyeceğini duyurmasının ardından Avrupa tabiri caizse alarma geçmiş durumda.

50 milyar metreküpe düşüyor

Avrupa 'en sert kış'a hazırlanırken Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa Birliği'ne (AB) Rus gazı ihracatının bu yıl 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğalgaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

Finlandiya'ya doğalgaz arzı kesilmişti

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğalgazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

AA'nın aktardığına göre Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğalgaz arzını kesmişti.