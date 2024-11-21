Rusya: Barış için müzakerelere açığız

İHA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanıyor...

İki ülke arasında bin günü aşkın gündür devam eden savaşta yıkım her geçen gün daha da derinleşiyor.

Son dönemde gündeme gelen savaşı dondurma haberleri üzerine Rusya'dan bir adım geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gerilimin yükseldiği Rusya-Ukrayna hattına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Rusya'nın barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Zaharova, “Müzakerelere açığız, gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"ANAHTAR KELİME ÜLKEMİZİN MENAFAATİ"

Ülkenin çıkarlarının öncelikli olduğunu kaydeden Zaharova, “Bir kez daha vurgulamak isterim: Anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır” dedi.