Rusya, batılı yatırımlara karşı özelleştirme süreci başlatıyor

AA

Rusya, Batılı yaptırımlara karşı aldığı önlemler kapsamında büyük bir özelleştirme süreci başlatmayı planlıyor.

Bu süreç, başta mahkeme kararıyla el konulan şirketler olmak üzere, Rusya'daki kamuya ait önemli varlıkları kapsayacak.

Özelleştirmenin arkasında yatan en önemli nedenlerden biri, yaptırımların Rus ekonomisine etkilerini hafifletmek ve kalkınmayı teşvik etmek.

BÜYÜK ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ BAŞLATILACAK

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, konuya ilişkin detayları bildirdi.

Siluanov, mahkeme kararları sonucu el koyulan şirketler de dahil Rusya’da büyük bir özelleştirme süreci başlatmak istediklerini bildirdi.

BU YIL İÇİNDE GÜNDEME ALINACAK

Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kalkınmaya yönelik yeni stratejiler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Geçen yıl etkisiz kalan varlıkların tanımlanmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını aktaran Siluanov, “Büyük bir özelleştirme sürecine yönelik teklif hazırlayacağız. Bize göre özelleştirme konusunu 2025’te gündeme almak için iyi bir zamandayız.” dedi.

"1,2 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYORUZ"

Siluanov, mahkeme kararıyla el koyulan şirketlere ilişkin de konuşarak, “Bu şirketlerin satışından yaklaşık 100 milyar ruble (yaklaşık 1,2 milyar dolar) gelir hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusya’da Batılı ülkelere ait Danone ve Carlsberg gibi şirketlere, yaptırımlara yanıt olarak kayyum atanmıştı.