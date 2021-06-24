Rusya, Belarus’a S-400 sağlamayı düşünüyor

Belarus'a hava savunma sistemi tedariki konusunun en kısa sürede değerlendirileceği belirtildi.

Belarus, geçtiğimiz ocak ayında, ordunun S-400 ve Pantsir-S1 sistemleri ile donatılması konusunda sözleşme üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

Rusya'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktör Yardımcısı Andrey Boytsov, Rusya’nın Belarus’a söz konusu sistemleri tedarik etme konusunu en kısa sürede değerlendireceklerini bildirdi.

"EN KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Boytsov, Minsk’te düzenlenen MILEX-2021 silah fuarında yaptığı konuşmada, askeri ve teknik iş birliği konusunda Belaruslu yetkililer ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Boytsov, "Belarus'tan S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ile ilgili başvurunun alınması üzerine tedarik konusu en kısa sürede değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.