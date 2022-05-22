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    Rusya, Blinken ve Biden'a ülkeye girmeyi yasakladı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, Rusya'ya giriş yasağı getirildi.
    • 22.05.2022 - 01:52
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    Rusya, Blinken ve Biden'a ülkeye girmeyi yasakladı

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle hem Avrupa'nın hem de Rusya'nın karşılıklı olarak uyguladığı yaptırımların ardı arkası kesilmiyor.

    Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.

    Blinken ve Biden da listede

    Açıklamada, ABD Başkanı Biden ve oğlu Hunter Biden, Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

    Rusya, Blinken ve Biden a ülkeye girmeyi yasakladı #1

    "Rusya, bir yüzleşme istemiyor"

    AA'nın haberine göre ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.

    Rusya, Blinken ve Biden a ülkeye girmeyi yasakladı #2


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