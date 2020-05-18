Rusya da Çin 'soruşturulsun' dedi

Pandemi sonrası 'Çin'in tavrı soruşturulsun' diyen ülkeler arasına Rusya da katıldı.

Tüm dünyanın adeta başına bela olan ve çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan ölümcül virsüs korona için, Çin'e suçlamalar devam ediyor.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Çin'e bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına şu ana kadar destek veren 100 kadar ülke var. Bu ülkelerin arasına Çin ile arası iyi olan Rusya da katıldı.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

RUSYA'NIN DESTEK VERMESİ ÖNEMLİ

CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Çin'in geleneksel müttefiki Rusya'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

Çin, salgının çıkış kaynağı ve sonrasındaki tavrı için soruşturulmasını isteyen Avustralya'yı "sorumsuzca davranmakla" suçlamış ve bunun "salgınla mücadele için yürütülen iş birliğini baltalayacağı" uyarısında bulunmuştu.

Böyle bir soruşturmada, salgının nereden kaynaklandığı, Çin'in özellikle ilk günlerde salgınla ilgili bilgilerinin ne kadarını paylaştığı gibi konulara ışık tutabileceği belirtiliyor.