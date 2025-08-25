Abone ol: Google News

Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Lideri Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğü bildirilirken görüşmede Putin’in, İranlı mevkidaşına Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 16:06
Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Lideri Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Siyaset arenasında kritik görüşme...

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD İLE YAPILAN ZİRVE KONUŞULDU

Açıklamada, Putin’in, İranlı mevkidaşına Alaska'daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Pezeşkiyan’ın ise Ukrayna krizine barışçıl çözüm bulma yönünde devam eden diplomatik çabalara destek verdiği kaydedildi.

ÇİN'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Putin ve Pezeşkiyan’ın, Çin'de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde bir araya gelme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

