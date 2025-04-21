Rusya Devlet Başkanı Putin'den ateşkese yeşil ışık

İHA

Rusya ile Ukrayna arasında 4'üncü yılına giren çatışmalar büyük kayıplarla sonuçlanırken, ateşkes için görüşmeler ise sürüyor..

Bir türlü sonuca bağlanamayan ateşkesle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama geldi..

Putin'in geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle ilan ettiği ateşkes sona erdi.

'RUSYA ATEŞKESE AÇIK' MESAJI

Putin, Rusya'nın her türlü barış girişimine açık olduğunu belirterek Ukrayna'dan da benzer bir tutum beklediğini söyledi.

"HER ZAMAN OLUMLU BAKIYORUZ"

Putin, şu ifadeleri kullandı:

Ateşkese her zaman olumlu yaklaşıyoruz, bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk. Her zaman her türlü barış girişimine olumlu yaklaştığımızı söyledik. Kiev rejiminin temsilcilerinin de aynı şekilde düşüneceğini umuyoruz.

ZELENSKY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Putin'in Paskalya Bayramı için ateşkes ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamasında "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Gökyüzümüzdeki Shahed drone'ları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor." demişti..