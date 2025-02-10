Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hakaret eden şarkıcı ölü bulundu

Haber Merkezi

Rusya'da dikkat çeken bir ölüm vakası yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalif olmasıyla bilinen şarkıcı Vadim Stroykin ölü bulundu.

PUTİN MUHALİFİYDİ: POLİS BASKINI SONRASI ÖLÜ BULUNDU

58 yaşındaki Stroykin, St. Petersburg'da polis baskın yaptığı esnada 10. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti.

Yetkililer, Stroykin'in ölümünün araştırıldığını belirtti.

"BU APTAL HEM KENDİ HALKINA HEM DE KARDEŞ MİLLETE SAVAŞ İLAN ETTİ"

Stroykin 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bu aptal (Putin) hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti" demişti.

Bir başka paylaşımında ise Stroykin, "Onun ölmesini istemiyorum; Onun yargılanıp hapse atıldığını görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.