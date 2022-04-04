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- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.
- İHA
- 04.04.2022 - 20:36
Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.
40 RUS DİPLOMATTAN 5 GÜN İÇİNDE ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.