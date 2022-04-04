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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 20:36
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz

    Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

    40 RUS DİPLOMATTAN 5 GÜN İÇİNDE ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz #1


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