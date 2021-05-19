Rusya Dışişleri'nden İsrail'e uyarı

Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik açıklama yapan Moskova, sivil can kaybını artıracak adımların kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, İsrail'e Gazze Şeridi'nde sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu söylediğini açıkladı.

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Alexander Ben Zvi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GERİLİMİN ARTMASINDAN ENDİŞELİ OLDUKLARINI BELİRTTİLER

Tarafların Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil İsrail-Filistin ilişkilerindeki duruma ilişkin samimi bir görüş alışverişi yaptığını belirten bakanlık, Bogdanov'un gerilimin tırmanmasından son derece endişeli olduklarını ve sivil can kaybının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu dile getirdiğini aktardı.

MOSKOVA ARABULUCUK DESTEĞİNE HAZIR

Bogdanov, çatışmalara en kısa sürede müzakere masasında çözüm bulunmasını sağlamak için Moskova'nın, ilgili taraflara arabuluculuk desteği sunmaya hazır olduğunu yineledi.

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