Rusya: Dnipropetrovsk'taki Ostapovskoye yerleşkesini ele geçirdik

- Rusya Savunma Bakanlığı, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşkesini ele geçirdiklerini açıkladı.
- Bakanlık, Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde tüm yönlerde ilerleme kaydettiğini belirtti.
- Ayrıca, Ukrayna'ya ait bir "Su-27" savaş uçağının vurulduğu bildirildi.
Barış planları üzerine çalışılırken Rusya, Ukrayna'yla olan savaşında yoğun bir saldırıya geçti.
Yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini peşpeşe duyuran Rusya, bir yeri daha kontrol altına aldıklarını söyledi.
Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim yerini Rus ordusu tarafından ele geçirdiği duyurdu.
"YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Ostapovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
UKRAYNA UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya ait "Su-27" tipi savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Novodanilovka, Donetsk bölgesinde de Çervonoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.