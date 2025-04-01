Rusya: Donetsk'te Razliv yerleşim yeri kontrolümüze geçti

AA

Rusya Savunma Bakanlığı, 30 Mart'ta Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlık, Donetsk bölgesindeki Razliv yerleşim bölgesinin de kontrollerine geçtiğini duyurdu.

"RAZLİV YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da cephedeki pozisyonlarını güçlendirmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Razliv yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA'DAKİ BAZI NOKTALARA SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'daki mühimmat depoları ve patlayıcı madde üretim tesislerine, Ukraynalı askerler ile yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.