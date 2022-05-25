Rusya, Ukrayna'da en yüksek rütbeli savaş pilotunu kaybetti

Tümgeneral Botashev'in kullandığı Su-25, füzeyle vurularak düşürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülke de kayıplar vermeye devam ediyor.

Çatışmalar devam ederken bir Rus general, Ukrayna kuvvetleri tarafından öldürüldü.

Rus pilotun uçağı düşürüldü

63 yaşındaki Tümgeneral Kanamat Botashev'in kullandığı uçağın, pazar günü Luhansk bölgesi üzerinde uçarken Stinger füzesiyle vurulduğu belirtildi.

BBC Rusça servisine konuşan kaynaklar, Botashev'in, saldırı sonucu öldürülen 13'üncü Rus general olduğunu söyledi.

10 yıldır uçmuyordu

Rus komutanın daha önce emekli olduğu ve 10 yıldır uçuş gerçekleştirmediği bilgisi paylaşıldı.

Botashev'in, neden Su-25 jetinin kokpitine geri döndüğü henüz bilinmiyor.

Enkaz görüntüsü paylaşıldı

Rus pilotlar tarafından tercih edilen bir Telegram hesabında paylaşılan mesajda, "Bu gezegende senin gibi gökyüzünde yaşayan çok az insan var. Gökyüzü en iyisini alır, bugün seni aldı.” notuna yer verildi.

Ukraynalı yetkililer, düşürülen Su-25 Rus savaş uçağına ilişkin enkaz görüntüsü paylaştı.