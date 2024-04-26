BM'nin Gazze hesabı: 37 milyon ton molozun kaldırılması 14 yıl sürer İsrail'in yol açtığı enkazın kaldırılması çalışmalarının 100 tırla yıllar alacağı vurgulandı.

AA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ağır yıkıma uğrattığı Gazze'de oluşan enkazın kaldırılma süresiyle ilgili tahminde bulundu.

İsrail saldırılarında altyapı ve binalar kullanılamaz hale geldi.

BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilisi Pehr Lodhammar, Cenevre'de düzenlenen bir brifingde, İsrail'in dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Gazze'de neden olduğu fiziki yıkımın temizlenmesinin uzun süre alacağını söyledi.

100 tırla 14 yıllık çalışma şart

Lodhammar, İsrail saldırılarında yıkılan binalar nedeniyle Gazze'de 37 milyon ton molozun ortaya çıktığını ve bunların kaldırılması için "100 tırla 14 yıllık bir çalışma" gerektiğini ifade etti.

360 bin konut yıkıldı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle 70 bin konutun tamamen, 290 bin konutun ise kısmen yıkıldığını; bu yapıların yaşanmaz hale geldiğini belgeledi.

Saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki 171 hükümet merkezi ile 100 eğitim kurumu tamamen, 305'i ise kısmen yıkıldı. Bombaların hedefi olan 229 cami tamamen yıkılırken, 297 cami kısmen zarar gördü. Ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.

Sağlık hizmetleri devre dışı kaldı

İsrail ordusu, 32 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 159 sağlık kuruluşunu ve 126 ambulansı kasten hedef aldı, 200 tarihi alanı da yıktı.

Altyapının aldığı hasar 18,5 milyar dolar

Dünya Bankası ve BM'nin raporlarına göre, saldırıların Gazze Şeridi'ndeki altyapıya verdiği zararın yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu; bunun Filistin'in 2022'deki gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 97'sine tekabül ettiği tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)