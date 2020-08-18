Rusya Enerji Bakanı Novak'ın korona testi pozitif çıktı

Alexander Novak'ın sözcüsü, Enerji Bakanı'nın belirti göstermediğini söyledi. Novak, OPEC+ toplantısına katılacak.

Koronavirüs salgını, Rusya'da devlet kademesinden bir kişiye daha bulaştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Enerji Bakanı Alexander Novak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Başbakan Mişustin, "Ne yazık ki, Alexander Novak koronavirüse yakalandı. Ona hızlı bir iyileşme diliyorum." dedi.

Ülkenin doğusundaki Blagoveşçensk şehrindeki bir toplantıda konuşan Mişustin, Novak'ın başkent Moskova'ya geri döndüğünü söyledi.

NOVAK KORONAYA YAKALANDI

Bu arada Novak'ın sözcüsü Olga Golant, TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Enerji Bakanı'nın 19 Ağustos'ta yapılacak OPEC+ İzleme Komitesi toplantısına katılacağını bildirdi.

Sözcü Golant, "Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Uzak Doğu'ya bir çalışma gezisi sırasında koronavirüs testi pozitif çıktı. Herhangi bir semptomu yok ve kendini iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.

OPEC+ TOPLANTISINA KATILACAK

Golant, Alexander Novak'ın, görevlerini uzaktan çalışarak yerine getireceğini, OPEC+ toplantısına da video bağlantısıyla katılacağını kaydetti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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