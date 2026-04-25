Rusya G20'de temsil edilecek: Putin Miami'ye gidebilir

G20 hazırlıkları sürüyor...

Kremlin, Rusya’nın Miami’de yapılacak G20 Zirvesi’nde temsil edileceğini açıkladı.

PUTİN ZİRVEYE KATILABİLİR

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye seyahat etme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 23 Nisan’da yaptığı açıklamada Moskova’nın ABD’de düzenlenecek zirveye 'en üst düzeyde' katılım için davet edildiğini bildirmişti.

ZİRVE MIAMI'DE YAPILACAK

Dünya ekonomisinin önde gelen ülkelerinin lider ve üst düzey yetkilileri, 14-15 Aralık tarihlerinde Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’nde bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce hem Putin’i hem de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i zirvede ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etmişti.

23 Nisan’da gazetecilere konuşan Trump, Putin’e kişisel bir davetten haberdar olmadığını ancak Rus liderin katılımının "muhtemelen çok faydalı olacağını" söyledi.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ NE DURUMDA?

ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler, Trump’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana görece yumuşama sinyalleri veriyor.

Washington ile Moskova’nın Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik temaslar yürüttüğü ve olası ekonomik iş birliklerini değerlendirdiği ifade ediliyor.

İki lider en son Ağustos 2025’te Alaska’da düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ancak Ukrayna konusunda somut bir ilerleme sağlanamamıştı.