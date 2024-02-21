Rus ordusu, geçtiğimiz günlerde, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinde kontrolü ele aldı.
Ukrayna'dan "Birliklerimizi Avdiyivka kentinden çekme kararı aldık." açıklaması yapıldı.
Mayın temizleme çalışmalarının devam ettiği kente üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi.
Avdiyivka'da devlet nişanı taktı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov, merkez birlik grubunun komuta noktasına gitti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov'un ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerasimov, komuta noktasındaki askeri personele devlet nişanlarını takdim etti.
İlhak edilen bölgeler
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
Öte yandan, Avdiyivka'dan çekilme sırasında öldürülen Ukrayna askerleri de kameraya yansımıştı.
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