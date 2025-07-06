Rusya, Harkiv ve Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki harekâtına ilişkin güncel bilgilere yer verildi. Açıklamada, cephede ilerleyişin sürdüğü belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Sobolevka ile Donetsk Halk Cumhuriyeti sınırları içindeki Poddubnoye yerleşimleri ele geçirildi" denildi.
120 UKRAYNA İHA'SI İMHA EDİLDİ
Ayrıca gece boyunca Ukrayna’ya ait toplam 120 insansız hava aracının (İHA), Rus hava sahasında savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.
Geçtiğimiz hafta da Rusya, aynı bölgelerde beş yerleşim birimini daha kontrol altına aldığını duyurmuştu.