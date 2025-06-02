Rusya heyeti görüşmeler için İstanbul'a geldi

AA

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin bugün İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Görüşmelere katılacak olan Rus heyeti, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

"İSTANBUL'DA BARIŞ YOLUNDA EN AZINDAN BELLİ BİR İLERLEME SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli gelişmeleri değerlendirdi.

İstanbul'da bugün düzenlenecek müzakerelerde, Ukrayna heyetine başkanlık edecek Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle bir araya geldiğini aktaran Zelensky, "Pazartesi günü İstanbul'daki toplantıdan tam olarak ne beklediğimizi görüştük." dedi.

Müzakerelerde Rus tarafına, tam ve koşulsuz bir ateşkes ile kalıcı ve güvenilir bir barışı sağlayabilecek konuları sunmaya devam edeceklerini kaydeden Zelensky, "Ruslara verdiğimiz Ukrayna önerisi mantıklı ve gerçekçidir." ifadesini kullandı.

Zelensky, Rusya'nın ise ateşkesle ilgili bir memorandumu Ukrayna, Türkiye ve ABD tarafına henüz iletmediğini belirterek, "Buna rağmen, barış yolunda en azından belli bir ilerleme sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.