Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildi

Türkiye'de iki kez kurulan barış masasında Rusya ve Ukrayna, karşılıklı olarak esir takası yapılması konusunda mutabık oldu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.

HER İKİ TARAFTAN DA 146 ASKER SERBEST BIRAKILDI

Açıklamada, 146 Rus askeri ile aynı sayıda Ukraynalı askerin takas edildiği kaydedildi. Ayrıca, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

"ASKERLER, TIBBİ VE PSİKOLOJİK DESTEK ALACAK"

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı bildirildi.