Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası

DHA

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken yeni bir esir takası gerçekleşti.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü bildirildi.

189 UKRAYNALI GERİ DÖNDÜ

Takas kapsamında 187 asker ve 2 sivil olmak üzere 189 Ukraynalının serbest bırakıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Zelensky yaptığı açıklamada, “İnsanlarımızın Rus esaretinden geri dönmesi hepimiz için çok iyi bir haber. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı evlerine geri getirmeyi başardı.” dedi.