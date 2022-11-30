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    Rusya istihbaratı: Ankara'da CIA ile Ukrayna'yı görüştük

    SVR Başkanı Sergey Narışkin, CIA Direktörü Bill Burns ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede nükleer güvenlik konularının yanı sıra Ukrayna’nın da ele alındığını söyledi.
    • 30.11.2022 - 16:11
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    Rusya istihbaratı: Ankara'da CIA ile Ukrayna'yı görüştük

    Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye gündemi değerlendirdi.

    Narışkin değerlendirmesinde, CIA Direktörü Bill Burns ile Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.

    "Ukrayna konusunu da konuştuk"

    AA'nın haberine göre söz konusu toplantıda Ukrayna meselesinin de ele alındığını belirten Narışkin, “Bu görüşmede en çok kullanılan kelimelerin 'stratejik istikrar', 'nükleer güvenlik', 'Ukrayna' ve 'Kiev rejimi' olduğunu söyleyebilirim.” diye konuştu.

    Narışkin, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzar Elizabeth Rood’un, nükleer tehditler konusunda ABD ile Rusya arasında temaslar olabileceğine yönelik sözlerine de değinerek, “Kendi adıma, Rood’un söylediklerini teyit edebilirim.” dedi.

    Rusya istihbaratı: Ankara da CIA ile Ukrayna yı görüştük #1

    Görüşmeye MİT ev sahipliği yapmıştı

    Rood, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, ABD ile Rusya arasında nükleer tehditlerin yönetilmesi konusunda iletişim kanalı bulunduğunu, gerekirse Burns ile Narışkin’in de tekrar bir araya gelebileceklerini söylemişti.

    Narışkin ile Burns, MİT'in ev sahipliğinde 14 Kasım’da Ankara'da görüşme gerçekleştirmişti.

    ABD’li yetkililer, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin yapılmadığını bildirmişti.

    CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin görüşmesinin, MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştiği açıklanmıştı.

    Rusya istihbaratı: Ankara da CIA ile Ukrayna yı görüştük #2


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