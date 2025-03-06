Rusya: Macron sonsuz kadar ortadan kaybolacak

İHA

Rusya ve Fransa arasında gerginlik sürüyor...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sosyal medya üzerinden eleştirdi.

"2027'YE KADAR ORTADAN KAYBOLACAK"

Macron'un Rusya'yı Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin Medvedev, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." dedi.

Macron’un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron’un kendisi bir tehdit oluşturmuyor." ifadesini kullandı.

MOSKOVA'YA YÖNELİK SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Fransa lideri, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar, ordusunu 40 milyar eurodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını söylemişti.

Macron, Moskova'nın Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü belirtmişti.