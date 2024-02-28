Rusya: Macron'un asker konuşlandırma açıklamasının hiçbir faydası yok Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kiev rejimi, cephede içler acısı bir durumla karşı karşıya" dedi. Zaharova, Macron'un asker konuşlandırma açıklamasının Ukrayna unsurlarını cesaretlendirmeyi amaçladığını söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini dillendirmesi Rusya'nın tepkisini çekti.

Macron, kara birliklerinin Ukrayna'ya resmi olarak konuşlandırılması konusunda fikir birliğine varılmadığını söyledi, ancak gelecekte böyle bir olasılığı göz ardı etmediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macron'un sözlerinin hiçbir yararının olmayacağını vurguladı.

"Cephede içler acısı bir durumla karşı karşıyalar"

Sputnik radyosuna konuşan Zaharova, "Kiev rejimi, cephede içler acısı bir durumla karşı karşıya. Buna hiçbir şey yardımcı olamayacak." dedi.

Zaharova, Macron'un ifadelerine benzer açıklamaların, Ukrayna birliklerini cesaretlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

"Macron'un açıklamasının etkisi yok"

Sözü Macron'un ifadelerine getiren Rus Sözcü, Fransız liderin açıklamasının etkisinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

Macron'un açıklamasının bir etkisi oldu mu? Durum tam tersi.

"Asker göndermeyi reddettiler"

Zaharova ayrıca, Macron'un açıklamalarının ardından birçok NATO yetkilisi ve kurumunun Ukrayna'ya asker göndermeyi reddettiğini de sözlerine ekledi.