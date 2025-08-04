Rusya: Nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olunması gerek

ABD Başkanı Donald Trump Rusya'ya yönelik olarak iki nükleer denizaltının konuşlandırıldığını belirtmiş ve karşılık olarak Rusya da bu tür hareketleri izlediği yönünde yanıt vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna önem verdiklerini belirterek, "Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

TRUMP'IN NÜKLEER DENİZALTI ÇIKIŞINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunması gerektiği ve bunun için iki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

Amerikan denizaltıları zaten muharebe nöbetinde bulunuyor. Bu devam eden bir süreç. Böyle bir tartışmaya dahil olmak ve bu konuda yorum yapmak istemiyoruz. Nükleer sorunuyla ilgili açıklamalara dikkatlice tepki veriyoruz. Rusya bu konuda sorumlu davranıyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu konudaki pozisyonu da iyi biliniyor.

"NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİ KONUSU ÖNEMLİ"

Rusya, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusuna büyük önem veriyor. Herkesin nükleer söylemle ilgili çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Nükleer savaşta kazananın olmayacağını vurgulayan Peskov, "Nükleer gerginleşme söz konusu değil. Zor ve hassas konular istişare ediliyor. Birçoğu bu konulara duygusal tepki gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"ABD İLE DİYALOĞU SÜRDÜRÜYORUZ"

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'yı ziyaret etmesi ve Putin ile görüşmesi ihtimaline dair "Böyle bir görüşmeyi göz ardı etmiyoruz. Witkoff'u Moskova'da ağırlamaktan ve temasları sürdürmekten her zaman mutluluk duyarız. Witkoff ile temasların önemli, kapsamlı ve faydalı olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

ABD ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Peskov, "ABD, Ukrayna krizinin çözüm sürecinde arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Bu girişimler, özellikle Rusya ve Ukrayna arasında devam eden doğrudan müzakereler süreci bağlamında çok önemli. Çalışmalar devam ediyor. Krizin siyasi, diplomatik araçlarla çözülmesi fikrine bağlı kalıyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin ise "Böyle bir görüşmenin hazırlık çalışmaları yapılmadı. Putin de uzmanlar seviyesinde gerekli çalışmalar yapıldıktan ve belirli mesafe katedildikten sonra böyle bir görüşmeyi göz ardı etmiyor." diye konuştu.