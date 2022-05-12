Petrol
105.51
-1.87%
Euro
16.17
0.24%
Dolar
15.39
0.56%
Altın
913.86
0.24%
Borsa
2414
-1.64%
Bitcoin
432.779
-11.78%
BTXN Coin
12.14
-10.00%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Federal Hava Orman Koruma Servisi, alevlere müdahale çabalarına ilişkin açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 11:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

    Son dönemde Rusya'da başlayan orman yangıları dikkat çekiyor.

    Sibirya bölgesinin üçüncü büyük şehri Krasnoyarsk'ta başlayan yangınlar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

    Orman yangınlarına müdahale

    Rusya Federal Hava Orman Koruma Servisi, ülkedeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

    Ülkede son bir günde toplam orman yangınları alanının yaklaşık 9 bin hektar artarak 25 bin 500 hektara yükseldiği kaydedildi.

    Rusya'da son durum

    En büyük yangın alanı Amur Bölgesi'nde bildirilirken, çarşamba sabahı itibarıyla 16 bin 987 hektarlık alanda 155 orman yangınının meydana geldiği belirtildi.

    Söz konusu servisten yapılan açıklamada, "11 Mayıs 2022'de Rusya'da 26 bin 291 hektarlık alanda 204 orman yangını söndürüldü. 12 Mayıs 2022 Moskova saati ile 00:00 itibarıyla, Rusya topraklarında 25 bin 526 hektarlık alanda aktif olarak söndürülen 107 orman yangını vardı." denildi.

    Yangınla mücadelenin kapsamı

    TASS'ın haberine göre, yangınla mücadele çabalarında 6 bin 542 kişi, 1369 parça ekipman ve 100 uçağın yer aldığı aktarıldı.

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #1

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #2

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #3

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #4

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #5

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #6

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #7

    Rusya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor #8


    İlginizi Çekebilir

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    'Türkiye ile diyalog istiyoruz'
    Dünya

    'Türkiye ile diyalog istiyoruz'

    Diyarbakır'da defile düzenlendi
    Yaşam

    Diyarbakır'da defile düzenlendi

    Görüş Bildir