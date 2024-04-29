Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda düzenlediği toplantılara katıldı.

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Türkiye, Gazze için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katıldı.

Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Norveçli mevkidaşı Eide ile bir araya geldi. Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile de telefonla görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantıda, 4 Mayıs'taki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınacak kararlar görüşüldü.

Riyad'daki temaslar da sürüyor

Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alındı. Bu kapsamda, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Riyad'daki temasları da devam ediyor.

Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile görüştü.

Gazze'deki son durum ele alındı

Bakan Fidan, ikili görüşmeleri kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile de bir araya geldi.

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria’daki son durum ele alındı.

Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.