Rusya: Putin, Ermenistan'ın KGAÖ kararı konusunda Paşinyan'la konuşmadı Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Paşinyan arasında henüz bir temas kurulmadığını söyledi. Peskov, "Elbette ne kastedildiğini öğreneceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğini askıya aldı.

Karar, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından duyuruldu. France 24'e konuşan Paşinyan, KGAÖ'nün Ermenistan'a karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini iddia etti.

Erivan yönetiminin bu adımıyla ilgili Rusya'dan ilk açıklama yapıldı.

Putin ile Paşinyan konuşmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, konuyu henüz Paşinyan ile ele almadığını dile getirdi.

Peskov, şu ana kadar bu konuda temas kurmak için herhangi bir plan olmadığını kaydetti.

"Ne kastedildiğini öğreneceğiz"

TASS'a konuşan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda herhangi bir temas yok ve olmadı. Ancak çalışma bağlantıları çerçevesinde elbette ne kastedildiğini öğreneceğiz. Erivan ile diyaloğumuzu sürdüreceğiz.

Ermenistan, KGAÖ'nün ülkesine destek vermediğini düşünüyor

Başbakan Paşinyan, 10 Ocak 2023'te Azerbaycan ile yaşanan ihtilaf nedeniyle Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatını uygun bulmadıklarını belirtmiş ve ülke topraklarında gerçekleştirilmesini reddetmişti.

Ermenistan, KGAÖ Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden çekilmişti.

KGAÖ Barış Gücü Kuvvetleri'nin 9 Ekim 2023'te Kırgızistan'da başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatına Ermenistan Silahlı Kuvvetleri asker göndermemişti.

Ermenistan, 20 Kasım 2023'te yardım taleplerinin KGAÖ gündeminden düşürülmesini istemişti.

Paşinyan, örgütün varlığını sorguluyor

Paşinyan, 12 Şubat'ta halihazırda yasal açıdan KGAÖ üyesi olduklarını ancak bu blok stratejisinin uzun vadede çıkarlarına uygun olup olmadığı konusunda ülkesindeki tartışmaların sürdüğünü açıklamıştı.