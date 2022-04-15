Rusya: Sabotaja karşı Kiev'e saldırılar yoğunlaştırılacak

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, karşılaşabilecekleri terör saldırısı veya sabotaj durumuna dair konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara ilişkin Moskova'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, Rus topraklarında olası sabotaj saldırılarına füzeli saldırılarla karşılık verileceği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini anımsattı.

"Terör saldırısı veya sabotaja karşı..."

Sözcü Konaşenkov, "Rusya'nın Bryansk bölgesinde bulunan Klimovo yerleşim birimindeki sivillere yönelik dün saldırı düzenleyen Ukrayna'nın Mi-8 savaş helikopteri, Çernigiv bölgesindeki Horodnya yerleşim biriminin etrafında S-400 hava savunma sistemiyle vuruldu." dedi.

Konaşenkov, "Kiev rejiminin, Rusya'nın topraklarında herhangi bir terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı Kiev'deki unsurlara yönelik füze saldırıları yoğunlaştırılacak." ifadesini kullandı.

"Füzelerin üretildiği bölümler imha edildi"

Kiev'in yakınlarında bir askeri unsurun yüksek hassasiyetli "Kalibr" seyir füzeleriyle vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Saldırı sonucunda 'Vizar' otomobil fabrikasındaki uzun ve orta menzilli uçaksavar ve gemisavar füzelerinin üretimi ve onarımının yapıldığı bölümler imha edildi." diye konuştu.

"30 Polonyalı paralı savaşçı yok edildi"

AA'nın haberine göre; Mariupol kentindeki bir çelik fabrikasının ele geçirildiğini belirten Konaşenkov, bu gece uçaklarla Ukrayna'ya ait 13 askeri unsurun imha edildiği bilgisini paylaştı.

Bunların arasında "Toçka-U" füze sistemlerinin de bulunduğuna dikkati çeken Konaşenkov, bugüne kadar toplam 132 uçak, 105 helikopter ve 245 hava savunma füze sisteminin yanı sıra 456 insansız hava aracı, 2 bin 213 tank ve zırhlı araç, 249 çok namlulu roketatar, 966 obüs ve havan topu ile 2 bin 110 özel askeri aracın yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, ayrıca Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki İzyumsk yerleşim biriminde bulunan 30 Polonyalı paralı savaşçının da yok edildiğini ifade etti.