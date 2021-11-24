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    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Rusya'ya karşı nükleer silah tatbikatı yaptı

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Rusya'ya karşı nükleer silah tatbikatı yaptı

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'ye ait savaş uçaklarının Rus sınırlarındaki faaliyetlerini artırdığını, stratejik bombardıman uçaklarının nükleer silah kullanma tatbikatı yaptığını belirtti.
    • AA
    • 24.11.2021 - 06:25
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    ABD ile Rusya arasında son dönemde askeri alanda artan gerginliğe bir yenisi daha eklendi.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, ABD’nin Rusya’ya yönelik askeri faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

    "ABD UÇAKLARI, SINIRDA UÇUŞLARI 2.5 KAT ARTIRDI"

    ABD’ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla." diye konuştu.

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Rusya ya karşı nükleer silah tatbikatı yaptı #1

    "UÇAKLARLA NÜKLEER BOMBARDIMAN TATBİKATI YAPILDI"

    Şoygu, "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler." dedi.

    RUSYA VE ÇİN ARASINDA ASKERİ ANLAŞMA

    Görüşmede Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.

    Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Rusya ya karşı nükleer silah tatbikatı yaptı #2

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