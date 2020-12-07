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    Rusya Savunma Bakanlığı: SİHA projelerini hızlandırın

    Ohotnik SİHA'sının geliştirildiği Rusya'da çalışmaların kısa sürede tamamlanması istendi.
    • AA
    • 07.12.2020 - 14:10
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 16:30
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    Rusya Savunma Bakanlığı: SİHA projelerini hızlandırın

    Rusya'nın devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üretimine yönelik açıklamada bulundu.

    Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Çemezov, Türkiye tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran SİHA'ları değerlendirdi.

    'EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLAYIN' ÇAĞRISI

    Çemezov, bu alanda çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor." dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı: SİHA projelerini hızlandırın #1

    Rosteh'in yanı sıra Urallar Sivil Havacılık ve Kronstadt şirketleri tarafından SİHA projelerinin yürütüldüğünü belirten Çemezov, şu şekilde konuştu:

    "TEST AŞAMASINA GEÇTİK"

    "Biz de Ohotnik SİHA'sının geliştirilme sürecini tamamladık ve test aşamasına geçtik. Bu, uzun mesafelere uçabilen, güçlü silahlar da taşıyabilen son teknoloji bir SİHA'dır. Rusya Savunma Bakanlığı, bu projeleri en kısa süre içerisinde tamamlamamızı talep ediyor."

    Rusya Savunma Bakanlığı: SİHA projelerini hızlandırın #2

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