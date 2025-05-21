Rusya: Ukrayna ile barış görüşmelerini Batılı ülkeler sabote etti

AA & Ensonhaber

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan tarafından kabul edildi. Lavrov’un ziyareti, bölgesel dengeler açısından olduğu kadar Moskova’nın Kafkasya politikası açısından da dikkatle takip edildi.

Ermenistan temasları kapsamında bir Rus üniversitesini de ziyaret eden Lavrov, burada öğrencilerle buluşarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, 2022 yılında İstanbul’da Ukrayna ile yürütülen barış müzakerelerine değinen Lavrov, bu süreçte önemli bir anlaşma zemininin oluştuğunu ancak Batı’nın devreye girerek süreci sabote ettiğini ileri sürdü.

BATI, UKRAYNA İLE BARIŞ MÜZAKERELERİNİ SABOTE ETTİ

“İstanbul görüşmelerinde hem biz hem de Ukrayna tarafı mutabık kalmış, metin paraflanmıştı. Ancak sonrasında Batı, Ukrayna’ya bu anlaşmayı imzalamayı yasakladı” diyen Lavrov, bu durumun Rusya’nın güvenini sarstığını vurguladı:

Şimdi bize 'önce ateşkesi sağlayın, gerisini sonra konuşuruz' deniyor. Kusura bakmasınlar ama bu senaryoyu daha önce yaşadık. Aynı hataya bir kez daha düşmeyeceğiz.

Lavrov ayrıca, Avrupa’nın tutumuna da sert sözlerle yüklendi. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına katılmak için adeta yarıştığını belirten Lavrov, bu durumun Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını sorgulatır hale geldiğini söyledi.