Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna askeri istihbaratının Rus pilotlara para ve AB vatandaşlığı verme vaatlerinde bulunarak Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını iddia etti ve açıklama yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken taraflar henüz bir anlaşmaya varamadı.

Öte yandan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna’nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı.

Ukrayna, Rus uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu durdurdu

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün Rus Havacılık Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu." denildi.

Rusya: Ukrayna, Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştı - VİDEO









Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere de yer verildi;

Rus pilotlara, AB vatandaşlığı ve para teklif edildi



"Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı."

İHA'nın haberine göre; açıklamanın devamında, operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği kaydedildi.