Rusya-Ukrayna savaşında barışa giden süreçte yaşananlar

Haber Merkezi

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaşta barışın adımları duyulmaya başlandı.

12 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen kritik 1,5 saatlik telefon görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik önemli adımlar atılmaya başlandı.

Trump ve Putin arasındaki bu görüşme, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme çabalarının hız kazanacağına işaret eden bir dönüm noktası oldu.

RİYAD'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Ardından, ABD’li diplomatlar, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Rus yetkililerle bir araya gelerek, Trump ve Putin arasında planlanan yüz yüze zirve öncesinde barış planlarını masaya yatıracak.

Bu telefon görüşmesi, sadece iki liderin arasında değil, küresel çapta barışa giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.

Trump, görüşmenin hemen ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Birbirimizin ülkelerine ziyaretler gerçekleştirme noktasında çok yakın bir işbirliği içinde olmayı kabul ettik," dedi.

"KİMSE BARIŞI UKRAYNA'DAN DAHA FAZLA İSTEMİYOR"

Ayrıca, savaşın sona erdirilmesi için ilgili diplomatların müzakerelere başlaması yönünde bir anlaşma sağlandığını belirtti

Trump ile görüşme sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Kimse barışı Ukrayna'dan daha fazla istemiyor,” diyerek barış görüşmelerinin Ukrayna’nın katılımıyla yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenski, “ABD ve Rusya arasında yapılacak herhangi bir anlaşmaya Ukrayna dahil edilmeden razı olamayız” diyerek, müzakere masasında olmanın ülkesinin hakkı olduğunu vurguladı.



"AVRUPA'DAN DAHA ÇOK PARA HARCIYORUZ"

Amerika'dan gelen barış mesajları ve Zelenski'nin tepkileri, Trump'ın Ukrayna’nın NATO'ya katılımının “pratik olmadığını” söylemesinin ardından şekillendi.

Trump, görüşmede, Kiev’in 2014 sınırlarına geri dönmesinin de mümkün olmadığını belirterek, Rusya'nın barış görüşmeleri için başlattığı süreçte ciddi bir adım attığını ifade etti. Bununla birlikte, Trump, "Biz Avrupa'dan daha fazla para harcıyoruz ve Ukrayna'dan daha büyük bir tehdit altında olan biziz," diyerek, finansal güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret etti.

"MÜZAKERE MASASINA KİMİN OTURACAĞINA UKRAYNA’NIN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın kendi topraklarında sürdüğünü ve bu nedenle olası bir barış görüşmelerinde müzakere masasına kimin oturacağına Ukrayna'nın karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Münih Güvenlik Konferansı 2025 kapsamında basın toplantısı düzenleyen Zelenski, "Savaş ABD’de veya Avrupa Birliği'nde değil, Tanrı'ya şükür ama maalesef savaş Ukrayna'da. Bu nedenle, müzakere masasına kimin oturacağına Ukrayna karar vermelidir," ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO, SUUDİ ARABİSTAN’DA

ABD ve Rusya basınına yansıyan bilgilere göre, ABD ve Rusya heyetleri Suudi Arabistan'da bir araya gelerek, Ukrayna savaşını sonlandırmak için adımlar atacak ve Trump ile Putin’in yüz yüze görüşmesinin hazırlıklarını ele alacak. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile büyük olasılıkla Suudi Arabistan’da bir zirve yapmayı planlıyor.

Trump’ın açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan’a gitmek üzere yola çıktı. Reuters ajansına göre, Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ardından Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte, Rus yetkililerle görüşme yapacak. Ancak, Rusya’dan katılacak yetkililerin kimler olacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. İlk görüşmenin, Riyad’da yapılması bekleniyor.