Rusya-Ukrayna savaşında kayıplar artıyor

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24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, dördüncü yılına girdi.

Geride kalan üç yılda her iki taraf da ağır insan ve kaynak kayıpları yaşadı.

SAVAŞIN İKİ TARAFINDAKİ AĞIR KAYIPLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Şubat ayında yaptığı açıklamada, savaşta bugüne kadar 46 binden fazla Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 380 bin olduğunu duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın 19 Nisan tarihli açıklamasına göre, Rusya'nın toplam kaybı ise 940 bin 150 asker olarak açıklandı.

Rusya ise savaşın başından bu yana kayıplarına ilişkin sınırlı bilgi paylaştı.

En son 2022 sonbaharında yapılan resmi açıklamada, ölü sayısının 6 binin altında olduğu iddia edilmişti.

Ancak çeşitli bağımsız araştırmalar ve analizler, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını ve Rusya’nın kayıplarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

RUSYA'NIN KAYBETTİĞİ ASKERİ ARAÇLAR

Rapora göre Rusya'nın kayıpları arasında şunlar da yer alıyor: 10 bin 676 tank, 22 bin 266 zırhlı savaş aracı, 45 bin 162 araç ve yakıt tankı, 26 bin 600 topçu sistemi, 1.368 çoklu fırlatma roket sistemi, 1.139 hava savunma sistemi, 370 uçak, 335 helikopter, 33 bin 176 insansız hava aracı, 3 bin 148 seyir füzesi, 28 gemi ve bot ile bir denizaltı.

KUZEY KORELİ ASKERLER

Ukrayna ordusu 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın hem Sumi hem de Harkov bölgeleriyle sınırı olan Kursk Oblastı'na konuşlandırıldığını söylüyor.

Yaklaşık 5 bini ise öldürüldü ya da yaralandı ancak 6 bini bölgede kaldı.

Ukrayna ordusunun istihbarat sözcüsü Andrii Cherniak, geçen hafta, Pyongyang güçlerinin Rusya'nın insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri kullanma taktiklerini benimsediğini belirterek, “Ne yazık ki Kuzey Kore ordusunun evriminden, başarılı eğitiminden bahsedebiliriz” dedi.

İstihbarat sözcüsüne göre Kuzey Kore birlikleri küçük saldırı grupları halinde hareket ediyor ve Rus komutanlarla sürekli koordinasyona ihtiyaç duymuyor.

Cherniak, askerlere “şu ya da bu sınıra ulaşmaları” talimatı verildiğini ve ardından bağımsız olarak ilerlediklerini söyledi. Askerlerin Rus tarafıyla sürekli iletişim halinde olmadıklarını da sözlerine ekledi.