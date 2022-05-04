Rusya, Ukrayna'da 6 trafo merkezini vurduğunu açıkladı

Sözcü Konaşenkov, Avrupa ve ABD’de üretilen silahların sevkiyatı yapıldığı Lviv başta olmak üzere, birçok tren istasyonundaki 6 trafo merkezinin füzelerle vurulduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatına ilişkin, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’dan yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna’daki savaşta Rus askeri birliklerin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Konaşenkov, Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Donbas’taki Ukrayna askeri birliklerine ABD ve Avrupa ülkelerinde üretilen silah ve mühimmat sevkiyatının yapıldığı Lviv, Podbortsı, Volonets, Timkovo ve Pyatihatka tren istasyonları bölgesindeki 6 çekiş trafo merkezi vuruldu.”

Vurulan alanlar

AA’nın haberine göre; Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Novoya Dmitrovka’da Toçka-U füze sistemi, Sanceyka, Krısino ve Volnoyansk’ta 3 adet S-300 hava savunma füze sistemi yönlendiricisi ve Novoaleksandrovki’de de cephanelik ile askeri teknik araç ve birliklerin toplandığı 9 alanın imha edildiğini aktardı.

Füze birlikleri 2 komuta merkezini yok etti

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin 40 Ukrayna askeri nesneyi bir gecede yok ettiğini söyledi.

Füze birliklerinin de 2 komuta merkezi, Grad çok namlulu roketatar, D-30 obüs ve birliklerin toplandığı 4 alanı yok ettiğini kaydetti.

Konaşenkov, topçu birliklerinin, 16 komuta merkezi, 2 akaryakıt deposu ile 476 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını, Ukrayna’ya ait 9 insansız hava aracı ile 4 Smerç füzesini havada vurduğunu dile getiren Sözcü Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 706 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 807 tank ve zırhlı araç, 321 çok namlulu roketatar, 1.279 obüs ve havan topu, 2 bin 609 özel askeri araç yok edildi.” dedi.