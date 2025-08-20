Rusya: Ukrayna'da barış gücü olarak NATO birliklerine hayır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme fikrinden vazgeçmediğini belirtti.

Buna karşı olduklarını açıkça söylediklerini belirten Medvedev, "Barış gücü olarak NATO birliklerine hayır. Rusya, böyle bir güvenlik garantisini kabul etmeyecektir" ifadesini kullandı.

MACRON'A GALYA HOROZU BENZETMESİ

Medvedev, Macron'a yönelik 'Galya horozu' benzetmesi yaparak, "Ancak kısık sesli, zavallı kuş, kümesin kralı olduğunu kanıtlamak için ötmeye devam ediyor" dedi.

Avrupa Birliği liderleri 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki zirveye ilişkin durum değerlendirmesi yapılan toplantının ardından, "Şimdi, NATO'nun 5. maddesine benzer, ABD'nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı" açıklamasını yapmıştı.