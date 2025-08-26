Rusya, Ukrayna’da kömür madenini vurdu

Rusya’nın ilhak ettiği Donetsk şehrinde, Ukrayna’nın en büyük enerji şirketi DTEK’e ait kömür madenine saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı ve 146 madenci yer altında mahsur kaldı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Şirketten yapılan açıklamada, saldırının madenin binaları ve ekipmanlarına zarar verdiği, bunun da elektrik kesintisine yol açtığı belirtildi. Açıklamada, saldırı sırasında 146 madencinin yer altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

"TÜM MADENCİLER KURTARILDI"

Ukrayna Serbest Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Mykhailo Volynets ise madencilerin tamamının kurtarıldığını duyurdu.