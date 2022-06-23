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    Rusya: Ukrayna'da yakalanan paralı askerlerle ilgili ABD'den talep aldık

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, "Washington'dan bir sinyal aldık ve değerlendiriyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 12:27
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    Rusya: Ukrayna'da yakalanan paralı askerlerle ilgili ABD'den talep aldık

    Batılı ülkelerden Ukrayna'ya destek için savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmı, Rus güçleri tarafından yakalandı.

    ABD'nin, paralı askerlerle ilgili Rusya'dan talepte bulunduğu ortaya çıktı.

    ABD'nin Rusya'dan talebi

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'da savaşırken yakalanan Amerikan paralı askerleriyle ilgili kendilerine talebin iletildiğini ve bunu görüştüklerini söyledi.

    "Talep aldık." ifadesini kullanan ancak ayrıntı vermeyen Ryabkov. "Diplomatik taleplerin içeriğini ifşa etmiyoruz ve bunlar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi.

    "Washington'dan bir sinyal aldık"

    Ryabkov, "Washington'dan bir sinyal aldık ve şimdi bunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

    TASS'ın haberine göre, aynı Rus yetkili, durumla ilgili daha fazla yorumun, şu anda "tamamen yersiz" olacağını sözlerine ekledi.

    Rusya: Ukrayna da yakalanan paralı askerlerle ilgili ABD den talep aldık #1

    Yakalanan iki Amerikalı

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da yakalanan 39 yaşındaki Amerikalı Alexander Drueke ve 27 yaşındaki Andy Huynh'ın paralı asker olduklarını ve Cenevre Sözleşmeleri kapsamında korunmaya uygun olmadıklarını söylemişti.

    Davalarının soruşturulması gerektiğini söyleyen Peskov, söz konusu iki Amerikalı'nın idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini de belirtmişti.

    Rusya: Ukrayna da yakalanan paralı askerlerle ilgili ABD den talep aldık #2


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