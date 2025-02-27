Rusya, Ukrayna'dan bir yerleşim yerini daha geri aldığını duyurdu

AA

Rusya, Ukrayna'nın geçen yılki harekâtında ele geçirdiği Nikolsky köyünü geri aldığını iddia etti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey güçlerinin operasyonuyla köy yeniden Rus kontrolüne alındı.

GECE SALDIRISI BAŞLATILDI

Bakanlık ayrıca, hassas silahlar, havacılık, dronlar, füzeler ve topçu kullanarak 142 hedefe koordineli bir gece saldırısı başlattığını bildirdi.

Saldırılar, Ukrayna'nın askeri havaalanlarını, dron operatörü eğitim alanlarını ve personel ve ekipman yoğunluklarını hedef aldı.

'DRONE'LARLA KARŞILIK VERDİLER

Bakanlık, buna karşılık Ukrayna'nın büyük çaplı bir drone saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus güçlerinin 185 drone, yedi ABD yapımı JDAM güdümlü hava bombası ve 104 uçak tipi drone düşürdüğü ve çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Ukrayna iddialarla ilgili henüz bir yorum yapmadı.