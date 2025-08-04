Rusya, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına saldırı düzenlendiğini açıkladı

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor.
Taraflar arasında ateşkes müzakereleri devam ederken henüz net bir ilerleme kaydedilemedi.
"UKRAYNA'NIN ASKERİ HAVAALANI ALTYAPISINA SALDIRI DÜZENLENDİ"
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.
Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun askeri havaalanı altyapısına yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeler ve İHA'lar ile grup şeklinde saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.
TÜM HEDEFLER VURULDU
Açıklamada, saldırı hedefine ulaşıldığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 120 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.