Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu: 2 ölü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların ülkesine yönelik hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

ANA HEDEF BAŞKENT KİEV

Zelenskiy, saldırının ana hedefinin başkent Kiev olduğuna dikkati çekerek, ayrıca ülkenin Harkiv, Poltava, Çernigiv, Sumi ve Kirovograd bölgelerine da saldırılar yapıldığını aktardı.

Hava saldırıları nedeniyle Kiev'de 2 kişinin öldüğünü kaydeden Zelenskiy, "Şu ana kadar 16 kişinin yaralandığı biliniyor." ifadesini kullandı.

MÜTTEFİKLERE ÇAĞRI YAPTI

Zelenskiy, Rus ordusunun bu saldırıda balistik füzeler de dahil olmak üzere 18 füze ve yaklaşık 400 adet İHA kullandığını belirterek, "Bu, Rus terörünün açıkça arttığı anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

Müttefiklerine, Rusya'nın saldırılarına yaptırımlarla yanıt verme çağrısında bulunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ortakların silah üretimi ve teknolojiyi geliştirmeye yatırım yapma konusunda daha hızlı olmaları gerekiyor."