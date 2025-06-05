Rusya: Ukrayna'nın vurduğu savaş uçakları tamir edilecek

AA & Ensonhaber

Rus haber ajansı TASS’a verdiği röportajda, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna’nın 1 Haziran’da insansız hava araçlarıyla Rus askeri havaalanlarına düzenlediği saldırıya dair değerlendirmelerde bulundu. Saldırıda zarar gören Rus uçaklarının tamamen yok edilmediğini vurgulayan Ryabkov, "Bu araçlar imha edilmedi, sadece hasar aldı. Tamir edilecekler." dedi.

TRUMP'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMESİ

Kiev’in saldırıyla ilgili açıklamalarını tutarsız bulduğunu ifade eden Ryabkov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu konunun gündeme geldiğini aktardı. Telefon görüşmesi öncesinde ABD’den saldırıya karşı tepki göstermesi yönünde talepte bulunduklarını belirtti.