Rusya: Uydusavar füze testi yaptık

Moskova'dan gelen açıklamada, testin gerçekleştirildiği doğrulandı. Üç ülkenin daha benzer testler yaptığı belirtildi.

ABD, Rusya'nın uydusavar füze denemesi yaptığını duyurmuş, Moskova yönetimine eylemi nedeniyle tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın gerçekleştirdiği testin dış uzayı tehlikeye düşürdüğünü belirterek, "Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor." diye konuşmuştu.

"SADECE BİZ DEĞİL, ÜÇ ÜLKE DAHA YAPTI" AÇIKLAMASI

Rusya'dan gelen açıklamada, uydusavar füze testinin yapıldığı doğrulandı. Açıklamada, ABD, Hindistan ve Çin'in de benzer testleri daha önce gerçekleştirdiği kaydedildi.

RUSYA: UYDU BAŞARIYLA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım’da uzayda bulunan bir Rus uydusunun füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi. “1982’den bu yana yörüngede bulunan ve artık çalışmayan Tselina-D adlı uzay aracı başarıyla vurulmuştur.” denildi.

"ABD'DEN GELEN AÇIKLAMALAR İKİYÜZLÜLÜK"

ABD’nin söz konusu faaliyeti nedeniyle Rusya’ya yönelik suçlamalarına da yanıt verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın, söz konusu denemeyle Uluslararası Uzay Üssü (ISS) için tehlike oluşturduğuna yönelik ABD tarafından yapılan açıklamaları ikiyüzlülük olarak değerlendirmekteyiz.

"KİMSEYE HABER VERMEDEN SON MODEL EKİPMANLARINI DENİYORLAR"

ABD kimseye bilgi vermeden insansız hava araçları da dahil olmak üzere son model ekipmanlarını yörüngede aktif olarak deniyor ve geliştiriyor. Uzayda daha önce benzer denemeler ABD, Çin ve Hindistan tarafından da gerçekleştirilmiştir.”





"TEST, YÜZ BİNLERCE PARÇA YÖRÜNGE ENKAZI ÜRETTİ"

Bu arada Rusya'nın, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzesi test ettiğini belirten Price, "Rusya, dikkatsizce gerçekleştirdiği yıkıcı bir uydu testinde, kendi uydularından birine karşı bir uydusavar füzeyi test etti. Test şu ana kadar bin 500'den fazla izlenebilir yörünge enkazı ve daha küçük yüz binlerce parça yörünge enkazı üretti ve bunlar artık tüm ulusların çıkarlarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

UZAY İSTASYONU İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Rusya tarafından gerçekleştirilen testi "sorumsuzca" ve "tehlikeli" olarak nitelendiren Sözcü Price, enkaz alanının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

"Bu test, ISS'deki astronotlar ve kozmonotların yanı sıra diğer insanlı uzay uçuşu faaliyetleri için riski önemli ölçüde artıracaktır." diyen Price, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"SAMİMİYETSİZ VE İKİYÜZLÜ"

"Rusya'nın tehlikeli ve sorumsuz davranışı, uzayın uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor ve Rusya'nın uzayın silahlandırılmasına karşı çıkma iddialarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü olduğunu açıkça gösteriyor."