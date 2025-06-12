Rusya ve Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleşti

DHA

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna'nın 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşmalar uyarınca savaş esiri takası gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 12 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

"TAKASIN İKİNCİ AŞAMASI TAMAMLANDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, esir takasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zelensky açıklamasında, Ukrayna ve Rusya arasında yaralı asker takasının ikinci aşamasının tamamlandığını duyurdu.

"TAKASIN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Takas edilen tüm askerlerin acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelensky, "Rus esaretinden herkesin kurtulması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu takasın gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkürler" dedi.

RUSYA-UKRAYNA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs 2025'te İstanbul'da Türkiye'nin ara buluculuğunda yapılan müzakerelerde, savaşın en büyük esir takası için anlaştı.

Her iki taraf bin savaş esirini takas etti.

23 Mayıs'ta başlayan süreçte, önce 390 esir (270 asker, 120 sivil), ardından 307 asker serbest bırakıldı.

2 Haziran'da ağır yaralı ve genç esirler için yeni bir anlaşma imzalandı; 6.000 askerin naaşı iade edildi.

Rusya yerel ateşkes önerdi, ancak Ukrayna'nın kapsamlı ateşkes talebi reddedildi.

Müzakereler barış için somut sonuç doğurmadı, ancak esir takasları devam etti.