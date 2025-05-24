Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası

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Rusya ve Ukrayna arasında yeni gelişme!

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde taraflar, karşılıklı bir anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda iki ülke de, savaş sırasında 1000 esirin karşılıklı olarak takas edilmesinde mutabık kaldındı.

İLK AŞAMADA 270 ASKER VE 120 SİVİL TAKAS EDİLDİ

Anlaşmanın ilk aşamasında, Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerden 270 Rus askeri ile Ukrayna ordusunca Kursk bölgesinde tutulan 120 sivil Rusya’ya teslim edildi.

Buna karşılık, Rusya tarafından tutulan 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil de serbest bırakıldı. Serbest kalan Rus vatandaşlarının şu anda Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ve tedavileri için Rusya’ya gönderilecekleri açıklandı.

307 ESİR TAKAS EDİLDİ

Alınan yeni bilgiye göre, biner kişilik esir takasının yeni aşaması bugün gerçekleşti.



Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasında 307 esirin daha takas edildiğini açıkladı.

DOLMABAHÇE'DEKİ KRİTİK GÖRÜŞMELER

İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmelerde taraflar, “1000’e 1000” oranında büyük bir esir takasının temelini atarken, olası bir ateşkes için pozisyonlarını da detaylı şekilde paylaştı. Ayrıca, iki ülkenin liderlerinin doğrudan bir araya gelme ihtimali de müzakere masasında gündeme geldi.

Bu gelişmeler, savaşın sürdüğü ortamda diplomatik çözüm arayışlarının yeniden ivme kazandığını gösteriyor.