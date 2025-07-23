Rusya,1 Eylül 2026'dan itibaren dijital rubleye geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital rublenin 1 Eylül 2026 itibarıyla yaygın kullanıma sunulmasını öngören kararnameyi imzaladı. Söz konusu kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanarak resmiyet kazandı.

120 MİLYON RUBLE GELİRİ OLAN İŞLETMELER YARARLANACAK

Kararnameye göre, ülkedeki büyük bankalar ile yıllık geliri 120 milyon rubleyi (yaklaşık 1,5 milyon dolar) aşan perakende işletmeler, vatandaşlara dijital ruble ile ödeme seçeneği sunmakla yükümlü olacak.

Yaptırımlar nedeniyle zorlanan Rus bankacılık sektörü, dijital para teknolojisini kullanarak uluslararası ödeme sistemlerindeki kısıtlamaları aşmayı hedefliyor.

Rusya Merkez Bankası, dijital ruble için pilot uygulamayı 15 Ağustos 2023’te başlatmıştı.